Kontserdil kõlab nii spetsiaalselt sellele koosseisule kirjutatud uudisloomingut kui ka muusikat aasta eest ilmunud albumilt “In Duo with Mihkel Mälgand”.

Vokalisti, pianisti ja helilooja Kadri Voorandi sõnul saab publik osa ilusate kooskõlade maailmast, kus helide keeles jutustatakse lugusid ja viiakse unistustesse lendama. “Koos loome pooleteiseks tunniks võlumaailma, kus kõik on võimalik. Nii mõtlen mina muusikast kuulajana, kirjutaja ja esitajana. Juba liiga kaua on selliseid koos publikuga loomisi vähe. Loodan, et kuulajad julgevad tulla,” rääkis muusik.