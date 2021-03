Tapa linna piiril asuv Valgejõe sild on jaanipäevani suletud

Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi on Virumaa Teatajale rääkinud, et vana sild on amortiseerunud ja asendatakse uuega. Lisaks rajatakse ehitustööde käigus konnatunnelid. "Kuna lõigul sillast kuni Imastu ristmikuni on kevadel palju konnade rändeid, rajatakse uue silla ehitusega koos neli konnatunnelit lõigu esimesele 250 meetrile," rääkis Anti Palmi.