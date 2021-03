Lääne-Virumaale lisandus 88 koroonapositiivset

1. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 563 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 44 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 24. Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis on surnud 598 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 3528 COVID-19 haigusjuhtumit 3463 inimesega. 1. märtsi seisuga on tervenenud 50 047 inimest. Neist 34 970 inimese (69,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 15 077 inimese (30,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.