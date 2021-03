Rakvere linna reformierakondlasi asub juhtima Liivika Ivanov

"Tänane päev näitab, et piirkond vajab uusi lähenemisi ja uusi tuuli. Piirkond on valinud uueks juhiks naisterahva, mida ammu pole Rakvere linnas olnud, ja arvan, et selles tuules on hea edasi liikuda. Liivika Ivanov on väga tegus, väga tark, väga aktiivne ja kõik ainult ülivõrdes," rääkis Aleksandr Holst, kes on Rakvere linna piirkonda juhtinud 11 aastat ja toetab piirkonda uues juhatuses.