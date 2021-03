Vaade: kas me elame wifita?

Sattusin möödunud nädalal nooremate kolleegidega arutama, kuidas küll on võimalik praeguses olukorras suhteid luua ja armastust leida. Ise olen baariajastu inimene ning põhilised tutvumised ja kokkusaamised käisid ikka valju muusika keskel sumisevas rahvamassis. Praegu baari minna ei tohi, ei saagi, need on kinni. Jäävad vaid internetikeskkonnad, aga samas ei tohiks võõra inimesega justkui kokku ka saada, teadusnõukoda ei luba. Jube keeruline olukord.