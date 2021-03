Repliik: keeled suust!

Muulaste keeleoskus tuleb aeg-ajalt ikka jutuks ja nad ise põhjendavad oma umbkeelsust asjaoluga, et neile ei saagi eesti keel külge hakata, kuna nad elavad ka siin Eestis venekeelses keskkonnas. Hakkasin mõtlema, kas ikka on ainult keskkond süüdi. Kas mulle hakkavad võõrad keeled külge, vähemalt elementaarsel tasemel? Inglise keelt ma koolis ei õppinud, aga tänu filmidele ja televisioonile ning mõnele välismaareisile olen kindel, et neli moosipirukat suudaksin osta ka Londonis. Saksa keelt ei õppinud ma samuti, sest olin laisk ja õpetaja oli leebe. Aga Berliinis sain ma oma kannu õlut ja prae kätte ning oskasin ka teed küsida.