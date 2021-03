Marko Torm andis Virumaa Teataja vahendusel teada, et tal jäi kahel viimasel linnavolikogu istungil osalemata, kuna samal ajal olid riigikogu istungid, ja et ta ei jõua kahel toolil istuda.

Olles Rakvere linnavolikogu liige, pani mind pehmelt öeldes kulmu kergitama Tormi väide, et ta ei suuda kuuluda samal ajal Rakvere linnavolikokku ja riigikokku. Nii Anti Poolamets kui ka Siret Kotka on seda suutnud juba kaks aastat. Nii et asi pole siis suutmises, vaid viitsimises.