Toidupankuritel on käed-jalad tööd täis

Rakvere toidupanga juhataja Pille-Ruth Kukemilk nentis, et toidupangal läheb väga töiselt. Ta rääkis, et kui mõned aastad tagasi olid vabatahtlikud toidupangal abiks päeval-paaril nädalas, käiakse praegu abis igal tööpäeval ja vähemalt üks inimene on väljas kõigil nädalapäevadel.