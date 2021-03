Rakvere vallavanem Maido Nõlvak kinnitas, et kompleksi arendatakse kahel järgmisel aastal edasi. “Tegemist on nelja aasta projektiga, mille elluviimist rahastab ka kultuuriministeerium,” ütles ta. “Kaks aastat on veel jäänud ja sinna on plaanis nii mõnigi asi veel ehitada.”