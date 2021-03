50 kilomeetrit jäist teed toob koju

Mis tunne on joosta justkui lumekuninganna riigis lõputuna tunduvaid tuttavaid teid pidi? Käsmu ja Rakvere vahelised 50 libedat ja lumist kilomeetrit kulgesid 39 mehel-naisel raugematus rütmis valusate jalalihaste ja karmi teekonna kiuste. On valus ja hea on.