Aasta alguse seisuga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 123 inimese võrra.

Eestis keskmiselt on registreeritud töötuid 8,8 protsenti, kõrgeim on registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal – 14,6 protsenti. Üle kümne protsendi on registreeritud töötuid ka Valga- ja Põlvamaal.