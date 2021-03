Ööpäevaga lisandus 33 koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 1072, Lääne-Virumaal aga 1096. Kõrgem on see vaid Saaremaal, Harjumaal ja Ida-Virumaal. Veel 15. veebruaril oli Lääne-Virumaa maakondade seas haigestumusnäitaja poolest eelviimasel kohal, sellest ajast alates on aga haigete arv maakonnas väga kiiresti kasvanud.