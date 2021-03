Marje Muusikuse sõnul on Lääne-Virumaal nakatumine koroonaviirusesse alates veebruari algusest kasvanud 64 protsenti. „Tõus on kiire ja tooni annavad lastega perekonnad. Ka Rakvere linnas on haigestumine tõusuteel, kus suurimad nakatumiskohad on pereringis ja töökohtades,“ rääkis ta.

Veebruarikuu viimase kahe nädala statistika põhjal on kasvanud nakatumine vanusegruppides 7-19, 30-30 ja 50-63 eluaastat.

Marje Muusikus nentis, et Rakveres on viiruse kasv liikunud mõõdukast tugevaks ja järgmised nädalad tulevad rasked. „Kohtumistel inimestega tuleb arvestada, et iga meiega kontakteeruv inimene võib olla viirusekandja. Mida vähem on otsest suhtlust, seda väiksem on oht nakatuda. Hoolime endast ja oma lähedastest. Iga asutus ja sõpruskond saab kokku leppida, kuidas omalt poolt ohutust tagada. On mõistetav, et kõik on juba väsinud piirangutest, kuid iga kaotatud päev pikendab hiljem viiruselevikut vähemalt nädala. Igaühe vastutus on tähtism“ märkis Muusikus.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul peab iga inimene mõtlema oma tervise kaitsmisele ja järgima reegleid. Hea uudisena märkis linnapea, et alates 3. märtsist taastub Rakveres Kastani tänaval spordikeskuse parklas drive-in testimispunkti töö. „Seoses viiruse leviku tõusuga on ülioluline, et inimesed saaksid ennast kiiresti testima. Ebamõistlikult pikk ooteaeg on kui aja saab kolmandal, neljandal või viiendal päeval. Tänan siinkohal Marje Muusikust, kellega Rakvere ja Lääne-Virumaa murekohti arutades tõdesime, et ühest testipunktist hetkel ei piisa ja tänu Marje Muusikuse initsiatiivile avatakse Rakvere spordikeskuse parklas homsest lisa testimispunkt,“ ütles Varek.

Linnapea lisas, et murettekitav on inimeste koroonaväsimus – seda teemat on tõesti juba aasta, ja iga päev räägitakse haigusest, haigusjuhtudest ning kõik see on vaimselt kurnav. Ometi on see praegu uus reaalsus ja igaühe isiklik käitumine on suure mõjuga.