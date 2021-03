Juhtkiri: pandeemia toob uued tavad

Toidu koju tellimine on eestlasele tundunud ikka liigne luksus. Üks asi on kohvikus söömas käia, teine asi valmistoit telefonitsi tellida ja lasta kulleril koju tuua. Nüüd on see tavaline, sest kui inimene töötab kodus, samal ajal peab aga olema ka laste koduõpetaja rollis, ei jää toidutegemiseks sageli aega.