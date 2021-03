On aeg õppida oma lastega äppide kaudu suhtlema

Ometi kasvas ekraani taga veedetud aeg hüppeliselt, iseseisva töö maht suurenes märkimisväärselt ja õppimiseks kulunud tunnid kippusid venima hilisõhtusse. Paradoksaalsel kombel kasvatas tehnoloogiline digivabadus meie koolilaste koormust. Võib öelda, et need õpilased, kel oli juba kontaktõppes raskusi, kogesid seda eriolukorra ajal veelgi enam.

Turbulentses maailmas, kus pea kõik sektorid pistavad rinda uute proovikividega ellujäämise nimel, oleme pidanud absoluutselt kõigega hakkama saama. Peame tegema kummarduse kõigi õpilaste, õpetajate ja lastevanemate ees, kes on pidanud meie tuleviku nimel kohanema iga päev omamoodi – katsetades ja piire kombates. Oleme selles olukorras üheskoos, aga samas endiselt üksi. Ka uuringust tuli välja, et noored on oma ülesannete ja muredega rohkem omapead. Niisugusele järeldusele tuldi ka üldist toimetulekut käsitlenud Tallinna ülikooli uuringus, mille kohaselt vajas umbes kolmandik peresid ja lapsi suuremat märkamist, toetamist ja täiendavat tuge. Eriti on soovitatud pöörata lisatähelepanu 7.–9. klasside õpilastele.