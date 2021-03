Kiri: emmed ruulivad ja issid tuunivad

Pingetaluvus ja oskus andestada on poliitiku olulised omadused. Inimesed andestavad paljutki, aga alandamist mitte kunagi. Alandus liigub inimese sisse ja ootab aega, millal kätte maksta. Alandusest edasi minna on väga-väga raske. Ameerika uus president Joe Biden tegi juba esimesel päeval presidendina selle vea, et solvas 70 miljonit Trumpi valijat, kes nüüd hauvad kättemaksu. No ei ole hea algus.