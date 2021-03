Vald tahab Lepna küla puhkeala ringi teha

Lepnasse oli nõukogude aja lõpus kavas ehitada uus koolimaja, kuid see plaan jäi katki. Ehitusega jõuti siiski alustada ja sellest ajast turritavad kortermajade naabruses vundamendivaiad, mille vahele praeguseks on rajatud tänapäevane skate-park. Teisel pool elamuid asuvad aga väiksed, kuid aktiivselt kasutatavad jalgpalliväljak ja kossuplats.

Rakvere vallamajas on küpsenud plaan see piirkond ümber ehitada, et puhkeala oleks kompaktne.