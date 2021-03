ERM tutvustab virtuaalnäitusel juurdemaksuga marke

Eesti rahva muuseum (ERM) avas uue virtuaalnäituse, mis kuulub muuseumi marginäituseseeria “Oma riik, oma mark” alla. Seekord on teemaks juurdemaksuga margid. Need on margid, mille puhul müügihind ei lähe tervikuna postiteenuse eest tasumiseks, vaid osa rahast liigub mõnele organisatsioonile või fondile.