Nädalavahetusel saab vaid toidupoodi ja apteeki

"Põhimõte on see, et nädalavahetusel olukord dikteerib, et peame kontaktid viima miinimumini. Nädalavahetusel mitte ainult kaubanduskeskused, vaid kõik poed, välja arvatud võib-olla drive in kuskil ehitus- või aianduspoodides, on keelatud ja tavapäevadel on kõik poed tavaaegadel lahti," ütles riigihalduse minister Jaak Aab "Aktuaalsele kaamerale".