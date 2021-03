Kuldnokkadele meeldivad puhtad pesakastid

Kuigi viimastel päevadel on rohkem olnud juttu kuldnokkadest, kes on veetnud talve Eestis, on mitmel pool ka esimesi saabujaid nähtud. Seega on just praegu viimane aeg koduaias kuldnoka pesakastid üle vaadata: need puhastada, katkised osad parandada või asendada, vajaduse korral mõni pesakast välja vahetada või hoopis juurde panna.