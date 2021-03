Politsei saadab pussitaja kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi

Lõuna ringkonnaprokuratuuri hinnangul on esmaspäeval Viljandimaal kaht last pussitanud naine vaja kindlasti saata kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi. Politsei tegi eile menetlustoiminguid, võttes muu hulgas asjaosalistelt ütluseid. Ühtlasi on selgitamisel rünnaku motiivid, sealhulgas see, kas pussitajat võis häirida laste tegevus.