Rakveres tellitakse kohvikust koju päevapraade, õlut mitte

Ajal, mil paljud kodukontorites töötavad, jääb söögikohtades einestamist järjest vähemaks. Nüüd, mil toidukohad õhtul kella kuuest uksed sulgema peavad, pole neis ka õhtust õllejoomist. Selleks et kuidagi toime tulla, on toitlustajad investeerinud toidu kojukandesse.

Art Café Rakveres hakkas kojukandeteenust pakkuma eelmise aasta detsembrist, varem ei olnud selleks lihtsalt vajadust. “Meil on oma kuller, kes käib inimestele süüa koju viimas, õnneks on see teenus ka käima läinud,” ütles Art Café omanik Anne Nõgu.