Eile toimus elektroonilises keskkonnas Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu, ja kuna planeeringule vastuväiteid polnud, saab arendaja, keda esindab Priit Altpere, asjaga edasi minna. "Elu jätkub vaatamata koroonale, ei ole otsest hirmu selle arendusega tegeleda," ütles ta. "Konkurents viib alati edasi. Ma usun, et nii OG Elektra kui Pääsusilma arendused on Rakvere linnale kasuks."

Pääsusilma kinnistule, mis asub Rakvere–Sõmeru tee ääres ringristmiku lähistel, on Altperel plaanis viie hektari suurusele maatükile ehitada kaks ärihoonet, neist üks kahe-, teine kolmekorruseline. Hoonete lubatud suurimaks ehitusaluseks pinnaks on eskiisil märgitud ligemale 20 000 ruutmeetrit. Kompleksi mastaapsusest annab muu hulgas aimu kavandatavate parkimiskohtade arv – üle 300. Kompleksi tulevast nii-öelda sisu pole Altpere veel avalikustanud. "Kuna hetkel käib siiski veel nõutava dokumentatsiooni koostamine, ei saa ma sisust rääkida ka praegu. Lepinguid saab sõlmima hakata alles siis, kui kõik load keskuse rajamiseks käes on," põhjendas ta. "Aga mõtted, millega see hoone täita, on samad, mis projektiga alustades."