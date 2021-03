Paadami sõnul on nii ekspertide kui kihlveokontorite arvates suurim võidulootus taaskord Uku Suvistel, kelle edu suudavad ohustada vaid Koit Toome ja Jüri Pootsmann.

„Kes keda? - see küsimus jääb õhku finaalsaate viimaste sekunditeni. Esikolmikus võivad omavahel kohti vahetada. Kõik oleneb live esitusest ning sellest, millised vaatajate grupid saatepäeval oma aktiivsuse maksma panevad,“ ütles Paadam.

Juhan Paadami sõnul on lootust, et möödunud telehooajal toimumata jäänud lauluvõistlus sel aastal vaatamata kõigele Rotterdamis siiski toimub ning ekraanile jõuab.

2. Koit Toome „We Could Have Been Beautiful“