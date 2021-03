Soojema ilmaga on mõni mesilaspere teinud juba puhastuslennu

Kui keegi on silmanud looduses juba mesilasi lendamas, siis pole see Taali sõnul mingi imeasi – esimeste ilusate päikseliste ilmadega, kui temperatuur tõuseb kõrgemale, on päikselises kohas asuvatest tarudest käinud pered juba puhastuslennul ja siirdunud siis oma tarru tagasi.

“Mesilastel jätkub praegu tubane elu, sest väljas pole neil midagi teha veel,” rääkis mesinik. Ta hoiatas, et kui on teada, et mesilaspered on lähedal, pole mõtet esimeste ilusate ilmadega pesu õues kuivatada, sest siis on topelttöö.