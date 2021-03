Kui lepaurvad värvuvad ja märtsijänesed lippavad ringi

Metsa all on praegu kõik kohad veel lund täis, kuigi lumekiht on tunduvalt madalamaks jäänud. Oandu külastuskeskuse teabejuht Tiina Neljandik ütles, et nende kandis on puude all väga palju oravate näritud käbisid ning jäneste ja metskitsede jälgi on kõik kohad täis.