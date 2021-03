Päike paistab, maa on sula ja vahtral mahl jookseb

Kui tavaliselt on vahtrale mahlaaugu puurimine tal plaanis olnud 10. märtsi paiku, siis tänavuste päikeseliste ilmadega võeti tähtis käik ette helmekuu esimesel päeval.

“Mulle endale meeldib öelda, et paneme vahtra jooksma, mitte tilkuma. Sest kui ütled “paneme vahtra jooksma”, tekitab see küsimuse, et kui kaugele jookseb seekord – meie tore eesti keele võlu,” räägib Martin.