Piirangud vähemalt Rakveres pahameeletormi ei tekita

Eile keskpäeval oli Põhjakeskuse parkla argipäevaselt hõre. Kui tavaliselt on seal just nädalavahetustel keeruline parkimiskohta leida, siis nüüd muudavad piirangud olukorda ning puhkepäevadel enam ostlema minna ei saa. FOTO: Ain Liiva

Võimalik, et inimesed juba valmistuvad laupäeval kaubanduskeskustes kehtima hakkavateks lisapiiranguteks. Põhjakeskuse mõnes poes täheldati eile klientide arvu kasvu, ilmselt tegid nad ära nädalavahetuseks kavandatud, kuid sel ajal võimatuks osutuvad ostud. Sama keskuse turvamehel paistis olevat aga rahulik tööpäev, sest läänevirulased on mõistlikud, kannavad maski, ja kui see ununebki, siis ei hakata vähemalt turvamehega kaklema, nagu juhtus Tallinnas.