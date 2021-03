Kui eelmisel kevadel oli ta abiks erakorralise meditsiini osakonnas, siis nüüd on ta veelgi rohkem sündmuste keskpunktis: COVID-19 intensiivraviosakonnas.

“Praegu on kiirem, karmim. Füüsiliselt ja vaimselt kurnavam. Patsiendid on intensiivse ravi poole pealt raskemad, vajades püsijälgimist. Surmagi on rohkem,” sõnas Laurits.