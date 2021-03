Lootuses, et piirangud aprillis leevenevad, on väljapanekut pikendatud kahe nädala võrra ehk 10. aprillini. “Mõtlesime, et nii palju tööd on tehtud, et võiks olla kauem lahti. Tegime oma plaanid kiiresti ringi,” ütles Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt.