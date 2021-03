Kohalas uuendatakse ühisveevärki

Rakvere valla abivallavanem Viktor Häninen märkis, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on rekonstrueeritud enamikus Rakvere valla suuremates asulates, jäänud on veel Kohala ja Vaeküla. Kohalas on uus puurkaev juba puuritud, praegu tehakse uue pumpla vundamenti.