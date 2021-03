Kundas hakkab käima testimisbuss

"Kuna näitajad Lääne-Virumaal on tõusuteel ja haigestumine on võrreldes veebruarikuuga tõusnud 70 protsenti, siis üks testimispunkt Lääne-Virumaa peale ei katnud vajadusi ära ning mõistlik on kasutada mobiilset testimispunkti ehk mobiilset testimisbussi nendes kohtades, kus on kõrgem nakatumisnäitaja," rääkis terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus "Aktuaalsele kaamerale".