Koroonaolukord Lääne-Virumaal: kuuga on lisandunud 400 haiget

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et väga paljud läänevirulastest koroonahaiged on saanud viiruse perekondlikku nakatumise kaudu. “Viirus on hakanud levima lasteasutustes ja sealt jõudnud peredesse. Kui lastel pole sümptomeid, haigestuvad teised pereliikmed ikka ja nemad on käinud koolis ja tööl,” selgitas Muusikus. Praegu on Rakveres üks kooli- ja lasteaiakolle.

Selliseid töökohti, kus on neli-viis haigestunut, on 128.

“Lääne-Virumaal on haigestumine tõusuteel olnud ja haigeid on igas vanuserühmas,” nentis Muusikus. Ta märkis, et kui veebruari kahel esimesel nädalal oli lasteaiaealiste seas kolm haigestumist, siis vastlakuu teisel poolel haigestus 30 last. Seitsme- kuni üheksaaastaste seas olid need arvud vastavalt 48 ja 120. “Väga suur tõus,” märkis Muusikus. Ta lisas, et haigestumuse tõus on olnud kõikides vanuserühmades. “Põhimõtteliselt üle poole. Levik on laialdane ja veebruari algusega võrreldes on haigestumine tõusnud 70 protsenti,” sõnas ta.

Terviseameti ida regiooni juhataja tähendas, et kui veebruari alguses oli 223 läänevirulast koroonasse haigestunud, siis praegu on 664. “Kuu ajaga on tekkinud juurde üle 400 haige,” ütles Muusikus.

Kõige rohkem haigeid on 50–63-aastaste seas, järgnevad 7–19-aastased. Suur õnn on see, et pole suuri hoolekandeasutuste koldeid.

Nakatumiskordaja järgi on enim haigeid Viru-Nigula vallas, kuid seal on elanike arv kõvasti väiksem võrreldes Rakverega. “Numbrilise näidu poolest on Rakvere esikohal,” nentis Muusikus.