"Eelmisel kevadel saadud kogemus tõestas, et kaubanduskeskuste lahtioleku piiramine tõstab oluliselt e-kaubanduse osatähtsust igapäevaste ostude tegemisel. Seega on äärmiselt oluline hoida toimimas üleriigilist kaupade liikumist – postkontorite lahtiolekul on siin väga oluline roll," ütles Vuks, lisades, et Eesti Post teeb kõik, et postkontoris oleks turvaline nii klientidel kui ka töötajatel. "Siinkohal palume klientidelt koostööd ja kõigi turvanõuete järgimist. Postkontorit tuleb võimalusel külastada üksi, hoida teiste külastajate ja postitöötajatega kahemeetrist vahemaad ning kanda maski. Omalt poolt tagame käte desinfitseerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja jälgime 50-protsendilise täitumuse nõuet teenindussaalides," rääkis Vuks.