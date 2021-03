Vilde auhinnaga pärjati Kristiina Ehin

Kristiina Ehini "Janu on kõikidel üks" pälvis Vilde kirjandusauhinna. FOTO: Rahva Raamat

Eduard Vilde kirjandusauhinna žürii langetas loetud minutite eest otsuse, et auhinna tänavune laureaat on Kristiina Ehin teosega "Janu on kõikidel üks".