Rakveres on iive endiselt negatiivne, abiellutakse vähe

“Märtsikuus ootame abielluma 11 paari, neist kaks paari on oma jah-sõna juba öelnud. Kui varasematel aastatel on olnud huvi naistepäeval, 8. märtsil abiellumise vastu, siis sel aastal ei kutsunud see päev ühtegi soovijat. Võimalik, et rolli mängis ka see, et sel aastal langeb naistepäev esmaspäevasele nädalapäevale,” rääkis Pärnasalu.