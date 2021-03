Lilleärid võtavad piirangute ajal kasutusele nutikad lahendused

Rakveres asuva Seminari Lillepoe omanik Anu Köss tõdes, et tuli midagi välja mõelda, sest vastasel juhul poleks tellitud lilli lihtsalt kuhugi panna olnud. “Kohe, kui uudis alla tuli, hakkas aju lahendusi genereerima, tellisime makseterminali, millega saame õues toimetada,” rääkis Anu Köss, kel läheb lilleäris 21. aasta. Tema kogemus ütleb, et kui naistepäev jääb nädalavahetuse kanti, on läbimüük sama suur kui tavalise kuu peale kokku.