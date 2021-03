Meeste tantsupidu tuleb sammhaaval

“Meeste tantsupeo korraldusmeeskond on täna seda meelt, et MTP 4 Venda toimub selle aasta suvel. Lähtume peo ettevalmistamisel praegu juuni alguse kuupäevadest. Samuti loodame, et tervisenäitajad riigis paranevad märtsikuu jooksul niipalju, et juba aprillist taas vabamalt rühmad koos tantsida saavad. Seda lootust toetab ka vaktsineerimiste kasv,” rääkis peo produtsent Madis Orav.

“Naiste tantsupeo otsus pidu aasta võrra edasi lükata tulenes suures osas ilmselt sellest, et ühes naisrühmas on 12 tantsijat ja peo repertuaari pole olnud võimalik aasta jooksul poolikute tantsurühmadega omandada. Meeste rühmade koosseisudega on lihtsam: ühes meeste rühmas tantsib kaheksa tantsijat. Hetkel on küll siseruumides piirang peal, aga välistingimustes saab peagi taas kuni kümne inimesega huvitegevusi jätkata,” selgitas ta. Orava sõnul peo ettevalmistustööd käivad ja järgmisse aastasse meeste tantsupidu lükata ei anna, sest siis on XIII noorte laulu- ja tantsupeo aasta ning mõlema tantsupeo lavastusmeeskond ja ka tantsijad suures osas kattuvad.