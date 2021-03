Kodu keset linna – putukatele

Putukahotell on ökoloogilise kasuteguriga lõbus aiakaunistuselement, mida kohtab üha rohkem ka Eestis. Eri lahenduste abil ja kõiksugu looduslähedastest materjalidest meisterdatud minihotellid on kahtlemata pilkupüüdvad. Nukumajaga sarnasel ehitisel on enam kui üks korrus ja see on püsti pandud mitme putukaliigi meelitamiseks.