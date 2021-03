Rakveres tehakse puude hoolduslõikust ja langetatakse ohtlikke puid

Rakvere linnavalitsus on tellinud Narva tänaval liiklusohutuse tagamiseks ühel puul okste kärpimise ja ühe ohtliku puu likvideerimise, L. Koidula tänaval ühe, Nortsu teel seitsme ja Kastani tänaval nelja ohtliku puu raie ning Kastani puiesteel ühe puu hoolduslõikuse.

Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul on langetamisele minevad puud haiged ja halvas seisukorras. Likvideeritavad puud on tähistatud looduses punase ristiga ja need võtavad maha kogenud arboristid.