Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium käivitas konkursi "Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021", mis on ühtlasi Eesti eelvooruks Euroopa ettevõtlusauhinna konkursile. Osalema on oodatud avaliku, erasektori ja vabakonna asutused, kes on viimase kahe aasta jooksul oma tegevusega parandanud tingimusi ettevõtluse arenguks mõnes Eesti piirkonnas või kogu riigis.