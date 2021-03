"Mida paremas looduslikus seisundis on meie veekogud, seda eeldatavalt suurem on ka nende veekogude puhkemajanduslik potentsiaal ehk need pakuvad rohkem kultuurilisi ökosüsteemiteenuseid," selgitas uuringu korraldamist juhtinud keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Marko Vainu.

Vainu sõnul on kalapüük kindlasti aktiivsem just nendel jõgedel, kus on võimalik saada niinimetatud vääriskala, näiteks jõeforelli, lõhet ja meriforelli. "Loobu ja Kunda on näiteks väga head forellijõed, kuna nad on laiad ja seal on palju sobilikke püügikohti. Purtse jõgi on aga ajalooliselt olnud üks parimaid lõhejõgesid Eestis, selle elustik oli sisuliselt välja surnud, ent nüüd hakanud tasapisi taastuma," kommenteeris Vainu.