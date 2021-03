Virumaa Teataja ajakirjaniku Anu Viita-Neuhausi sõnul on võit suur üllatus.

"Kolm meest, kellega ma koos parimale arvamusloole kandideerisin, on väga tugevad arvajad. Nad on head ajakirjanikud. Ma ei julenud loota, et minu lugu osutub parimaks," kõneles Viita-Neuhaus.