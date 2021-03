Põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on piirangutsoonis viimastel nädalatel toimunud aktiivne järelevalvetegevus. "OÜ Telo Talust kolme kilomeetri raadiusesse jäävatest linnupidamishoonetest on võetud lindudelt proovid ning need on osutunud negatiivseks. Samuti on kontrollitud linnupidajaid, kes jäävad 10 kilomeetri järelevalvetsooni. Lindudel haigustunnuseid pole tuvastatud," selgitas Sammel. Endiselt kehtivad piirangutsoonis kitsendused, mis puudutavad näiteks lindude liikumist ühest lindlast teise.

Taudipunktis OÜ Telo Talus on tänaseks teostatud mitu desinfitseerimist, koristatud on lindudele mõeldud hoone ning viidud hävitamisele sööt, lauda inventar ja muud lindudega kokku puutunud materjalid. "Siiski ei tähenda see veel seda, et linnupidaja saaks uued linnud võtta. Karantiin lõpetatakse alles 21 päeva pärast puhastamist ja desinfitseerimist," lausus Sammel.

Piirangutsoonis on kontrollitud 20 linnupidajat (5. märtsi seisuga). Praegu on kontrollimata kolm linnupidajat, kes on äsja end registrisse lisanud. Neid kontrollitakse lähiajal. Amet tunnustab nimetatud piirkondade linnupidajaid, kellega koostöös on järelevalve kulgenud sujuvalt.