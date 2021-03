Lõnga Liisu riietab rahva mustritesse

Pajustis iidse tammiku veerel asuvas ettevõttes on sealsed naised teinud aastakümneid peent näputööd. Rahvuslikkusest kantud käsitöö köidab sakslasi ja ameeriklasi, riigipea Kersti Kaljulaid nimetas selle meistreid oma aastapäevakõnes. Need on lõngaliisud.