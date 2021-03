Triin Niinemets – žanriülene kultuurihing

Enamik lugejaid kuuleb temast praegu ilmselt esimest korda ja see on igati loogiline, sest ta pole kuulus. Ta ei otsigi kuulsust, võimalik, et kunagi otsis. Kultuurisfäärid, milles ta liigub, ei ole kindlasti hulkade pärusmaa. Samuti ei ole ta snoob. Pigem nopib ta kultuuri selle igalt "tasandilt" ning leiab, et kõik need peaks üksteist teadvustama. Kui aus olla, siis vaevalt ta kiidaks heaks nii pikka sissejuhatust enda kohta. Mitte et ta oleks liialt tagasihoidlik, äkki on ta lihtsalt kahe jalaga maa peal?