Kolumn: rääkige parem üks lugu

Viirusekriis on neid arengusuundi muidugi ainult süvendanud. Sotsiaalse vahemaa nõue sunnib suhtlema üksteisega ekraani kaudu. Ekraani ees veedavad nüüd rohkem aega ka need, kes seda enne ei teinud. Kes on juba niigi harjunud palju ekraani ees viibima, võib seda nüüd teha ilma vähimagi süümepiinata.