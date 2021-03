Kirikud jätkavad koguduseelu nii veebi kui ka paberi abil

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kadrina Katariina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson nentis, et valitsuse korralduste kohaselt avalikke jumalateenistusi ei toimu. “Eelmiste piirangute ajal tegime ülestõusmispühadel YouTube’i salvestised, karta on, et ka sel aastal tuleb nõnda teha,” rääkis Erikson.