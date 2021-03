Nädala kaja: sõnakristallid ajajões

Sel nädalal keerati lukku kinod, teatrid ja kontserdisaalid ning poeuksedki jäid üksnes poikvele. Me ei nurise ja peame vastu. Koroonanumbrid on kohutavad ja haigusest tuleb võitu saada kasvõi rangeima (enese)isolatsiooni hinnaga. Ehkki see on hingele raske ja lootusetus kipub üle pea kokku lööma.