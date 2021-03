Karell Kiirabi on vajadusel valmis lisabrigaadi rakendama. FOTO: Arvet Mägi

Olukord koroonarindel on raske ja keeruline. Eile oli Rakvere haigla sunnitud koroonahaigeid edasi saatma juba lõuna regiooni. Karell Kiirabi koormus on samuti erakordselt suur, kuid täiendav valmisolek on olemas.